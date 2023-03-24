У ДПСУ відзвітували про "дрони для кордону": перша партія вже в бою

В рамках кампанії, ініційованої в листопаді 2022 року, зібрали 2,5 мільйони гривень на дрони для прикордонників, збір триватиме.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: У ДПСУ звітують, що на ці кошти вже закуплена партія безпілотників і триває закупівля наступних.

На передовій дрони допомагають прикордонникам і вдень і вночі. Завдяки коптерам бійці Держприкордонслужби відстежують переміщення живої сили та техніки ворога, корегують вогонь та доставляють загарбникам "вибухові подарунки".

Пряма мова командира відділення аеророзвідки на псевдо Оптімус: "Хотів би подякувати всім людям, які долучаються до збору коштів. Нам це дуже важливо: ці дрони щодня допомагають ефективно виявляти противника і знищувати його. На жаль, дрони втрачаються доволі часто. Але краще ми будемо втрачати техніку, аніж людей".

Що передувало: В кінці листопада марафоні "Єдині новини" стартувала кампанія зі збору коштів на безпілотники для прикордонників. Окрім QR-коду всі реквізити для допомоги можна знайти на сайті ДПСУ.