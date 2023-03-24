В ГПСУ отчитались о "дронах для границы": первая партия уже в бою

В рамках кампании, инициированной в ноябре 2022 года, собрали 2,5 миллиона гривен на дроны для пограничников, сбор продолжается.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В ГПСУ отчитываются, что на эти средства уже закуплена партия беспилотников и продолжается закупка следующих.

На передовой дроны помогают пограничникам и днем и ночью. Благодаря коптерам бойцы Госпогранслужбы отслеживают перемещение живой силы и техники врага, корректируют огонь и доставляют захватчикам "взрывные подарки".

Прямая речь командира отделения аэроразведки на псевдо Оптимус: "Хотел бы поблагодарить всех людей, которые приобщаются к сбору средств. Нам это очень важно: эти дроны ежедневно помогают эффективно выявлять противника и уничтожать его. К сожалению, дроны теряются довольно часто. Но лучше мы будем терять технику, чем людей".

Что предшествовало: В конце ноября в марафоне "Єдині новини" стартовала кампания по сбору средств на беспилотники для пограничников. Кроме QR-кода все реквизиты для помощи можно найти на сайте ГПСУ.