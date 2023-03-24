Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини, є загиблий
П'ятниця, 24 березня 2023, 15:41
Російські війська пообіді 24 березня обстріляли прикордоння Чернігівської області, в результаті обстрілу загинув місцевий житель населеного пункту Городище.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Близько 12:20 повідомили про обстріл, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Городище. В результаті обстрілу згорів 1 приватний будинок та загинув 1 місцевий мешканець н.п. Городище".
Деталі: Військові наголосили, що відвідування прикордонної смуги є вкрай небезпечним для життя.
В ОК "Північ" закликали громадян переміститися вглиб території не менше ніж на 20 кілометрів.
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