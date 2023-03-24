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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини, є загиблий 

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 березня 2023, 14:41
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини, є загиблий 
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ТГ ЧАУСА

Російські війська пообіді 24 березня обстріляли прикордоння Чернігівської області, в результаті обстрілу загинув місцевий житель населеного пункту Городище.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Близько 12:20 повідомили про обстріл, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Городище. В результаті обстрілу згорів 1 приватний будинок та загинув 1 місцевий мешканець н.п. Городище".

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Деталі: Військові наголосили, що відвідування прикордонної смуги є вкрай небезпечним для життя.

В ОК "Північ" закликали громадян переміститися вглиб території не менше ніж на 20 кілометрів.

Теми: Чернігівська областьРосія
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