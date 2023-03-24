Россияне обстреляли приграничье Черниговской области, есть погибший

Российские войска после обеда 24 марта обстреляли приграничье Черниговской области, в результате обстрела погиб местный житель населенного пункта Городище.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "Около 12:20 сообщили об обстреле, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Городище. В результате обстрела сгорел 1 частный дом и погиб 1 местный житель н.п. Городище".

Детали: Военные отметили, что посещение пограничной полосы является крайне опасным для жизни.

В ОК "Север" призвали граждан переместиться вглубь территории не менее чем на 20 километров.