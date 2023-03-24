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Прем'єр Іспанії: Для завершення війни в Україні світ має прислухатись до Китаю

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 16:36

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес вважає, що світ повинен прислухатися до Китаю, аби знайти розв’язання війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Санчес заявив у п’ятницю на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради.

"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні, і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність", – сказав він.

Як відомо, прем’єр Іспанії 31 березня вирушить із візитом до Пекіна, де зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Очікують, що зустріч двох лідерів, приурочена до 50-річччя встановлення дипломатичних відносин, буде присвячена війні в Україні.

Нагадаємо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію тривав протягом 20-22 березня. За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни вже після поїздки до Москви.

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у вівторок розкритикував заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що КНР нібито є неупередженою стороною в російсько-українській війні.

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Теми: ІспаніяКитайвійнаУкраїна
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