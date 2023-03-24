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Премьер Испании: для завершения войны в Украине мир должен прислушаться к Китаю

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 15:36

Испанский премьер-министр Педро Санчес считает, что мир должен прислушаться к Китаю, чтобы найти решение войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Санчес заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского совета.

"Китай является глобальным игроком, поэтому, очевидно, мы должны прислушиваться к его голосу, чтобы понять, сможем ли мы все вместе положить конец этой войне и сможет ли Украина восстановить свою территориальную целостность", - сказал он.

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Как известно, премьер Испании 31 марта отправится с визитом в Пекин, где встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ожидается, что встреча двух лидеров, приуроченная к 50-летию установления дипломатических отношений, будет посвящена войне в Украине.

Напомним, официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию продолжался в течение 20-22 марта. По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны уже после поездки в Москву.

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Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.

Темы: ИспанияКитайвойнаУкраина
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