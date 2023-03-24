Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Испании: для завершения войны в Украине мир должен прислушаться к Китаю

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 16:36

Испанский премьер-министр Педро Санчес считает, что мир должен прислушаться к Китаю, чтобы найти решение войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Санчес заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского совета.

"Китай является глобальным игроком, поэтому, очевидно, мы должны прислушиваться к его голосу, чтобы понять, сможем ли мы все вместе положить конец этой войне и сможет ли Украина восстановить свою территориальную целостность", - сказал он.

Как известно, премьер Испании 31 марта отправится с визитом в Пекин, где встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ожидается, что встреча двух лидеров, приуроченная к 50-летию установления дипломатических отношений, будет посвящена войне в Украине.

Напомним, официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию продолжался в течение 20-22 марта. По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны уже после поездки в Москву.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ИспанияКитайвойнаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские танкисты завершили обучение в Британии

Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась

видео, дополненоИз Авдеевки эвакуируют коммунальщиков, отключат мобильную связь

обновлено от 16:36В Тульской области РФ упал беспилотник, есть пострадавшие

Отбор к Евро-2024: Украина проигрывала в первом матче во главе с Ротанем

НБУ больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег - Пышный

Все новости...
Испания
Испания отправит первые 6 танков Leopard до конца следующей недели
Премьер Испании едет в Китай, обещая поднять тему Украины
Испания присоединилась к соглашению ЕС по закупке боеприпасов для Украины
Последние новости
04:45
Украинские танкисты завершили обучение в Британии
03:49
Экс-беркутовец Астахов издевался над вывезенными в Крым украинскими детьми – СМИ
02:34
"Он – сатана". В России набирает огласку запись разговора, вероятно, продюсера Пригожина и миллиардера Ахмедова с критикой Путина
01:15
Набор в "Гвардию наступления" завершается, поступило более 16 тыс. заявок
00:34
видеоПрезидент встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ
00:14
Зеленский анонсирует шаги для защиты от внешних и внутренних угроз
00:11
Сумщина: россияне били по 2 громадам
00:05
Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась
23:52
Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны после критики судебной реформы
23:21
В Беларуси стало меньше российских военных – ГПСУ
Все новости...