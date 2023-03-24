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Прикордонники відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 15:58
Прикордонники відбили три атаки вагнерівців у Бахмуті
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники 23 березня відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті Донецької області.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Один з опорних пунктів охоронців кордонів у промзоні ворожі сили (вагнерівці - ред.) штурмували двічі. Мінометні розрахунки прикордонних підрозділів надали вогневу підтримку бійцям, які обороняли рубіж. Зокрема, прикордонники-мінометники обстрілом успішно затримали підхід резерву загарбників, що змусило ворога зупинити атаку.

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Продовжити наступ на цьому напрямку загін ПВК "Вагнер" зміг тільки після перегрупування". 

Деталі: Прикордонники у стрілецькому бою змусили найманців остаточно відступити. Упродовж доби відбулось три бойових зіткнення з "вагнерівцями" у Бахмуті.

Ворог орієнтовно втратив 4 людей загиблими і 10 пораненими.

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Теми: Прикордонна службаВагнерБахмутвійна
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