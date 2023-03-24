Прикордонники відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті

Українські прикордонники 23 березня відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті Донецької області.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Один з опорних пунктів охоронців кордонів у промзоні ворожі сили (вагнерівці - ред.) штурмували двічі. Мінометні розрахунки прикордонних підрозділів надали вогневу підтримку бійцям, які обороняли рубіж. Зокрема, прикордонники-мінометники обстрілом успішно затримали підхід резерву загарбників, що змусило ворога зупинити атаку.

Продовжити наступ на цьому напрямку загін ПВК "Вагнер" зміг тільки після перегрупування".

Деталі: Прикордонники у стрілецькому бою змусили найманців остаточно відступити. Упродовж доби відбулось три бойових зіткнення з "вагнерівцями" у Бахмуті.

Ворог орієнтовно втратив 4 людей загиблими і 10 пораненими.