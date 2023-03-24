Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 16:58
Прикордонники відбили три атаки вагнерівців у Бахмуті
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники 23 березня відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті Донецької області.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Один з опорних пунктів охоронців кордонів у промзоні ворожі сили (вагнерівці - ред.) штурмували двічі. Мінометні розрахунки прикордонних підрозділів надали вогневу підтримку бійцям, які обороняли рубіж. Зокрема, прикордонники-мінометники обстрілом успішно затримали підхід резерву загарбників, що змусило ворога зупинити атаку.

Продовжити наступ на цьому напрямку загін ПВК "Вагнер" зміг тільки після перегрупування". 

Деталі: Прикордонники у стрілецькому бою змусили найманців остаточно відступити. Упродовж доби відбулось три бойових зіткнення з "вагнерівцями" у Бахмуті.

Ворог орієнтовно втратив 4 людей загиблими і 10 пораненими.

Теми: Прикордонна службаВагнерБахмутвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українські танкісти завершили навчання у Британії

Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась

відео, доповненоІз Авдіївки евакуюють комунальників, вимкнуть мобільний зв'язок

оновлено від 16:36У Тульській області РФ впав безпілотник, є постраждалі

Відбір до Євро-2024: Україна програла у першому матчі на чолі з Ротанем

НБУ більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей – Пишний

Усі новини...
Прикордонна служба
"Поїхав би до РФ, але квартири та шмутки тримають": ще одного попа відправили "на молитву" до СБУ
У ДПСУ відзвітували про "дрони для кордону": перша партія вже в бою
На Закарпатті втопився 23-річний порушник кордону
Останні новини
04:45
Українські танкісти завершили навчання у Британії
03:49
Ексберкутівець Астахов знущався над вивезеними до Криму українськими дітьми – ЗМІ
02:34
"Він – сатана". У Росії набирає розголосу запис розмови, ймовірно, продюсера Пригожина і мільярдера Ахмедова з критикою Путіна
01:15
Набір до "Гвардії наступу" завершується, надійшло понад 16 тис. заявок
00:34
відеоПрезидент зустрівся з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ
00:14
Зеленський анонсує кроки для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз
00:11
Сумщина: росіяни били по 2 громадах
00:05
Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась
23:52
Ізраїль: Нетаньягу звільнив міністра оборони після критики судової реформи
23:21
У Білорусі поменшало російських військових – ДПСУ
Усі новини...