Прикордонники відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті
Українські прикордонники 23 березня відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті Донецької області.
Джерело: пресслужба Держприкордонслужби
Дослівно: "Один з опорних пунктів охоронців кордонів у промзоні ворожі сили (вагнерівці - ред.) штурмували двічі. Мінометні розрахунки прикордонних підрозділів надали вогневу підтримку бійцям, які обороняли рубіж. Зокрема, прикордонники-мінометники обстрілом успішно затримали підхід резерву загарбників, що змусило ворога зупинити атаку.
Продовжити наступ на цьому напрямку загін ПВК "Вагнер" зміг тільки після перегрупування".
Деталі: Прикордонники у стрілецькому бою змусили найманців остаточно відступити. Упродовж доби відбулось три бойових зіткнення з "вагнерівцями" у Бахмуті.
Ворог орієнтовно втратив 4 людей загиблими і 10 пораненими.