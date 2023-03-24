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Пограничники отбили три атаки "вагнеровцев" в Бахмуте

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 марта 2023, 16:58
Пограничники отбили три атаки вагнеровцев в Бахмуте
Фото: гПСУ

Украинские пограничники 23 марта отбили три атаки "вагнеровцев" в Бахмуте Донецкой области.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "Один из опорных пунктов охранников границ в промзоне вражеские силы (вагнеровцы - ред.) штурмовали дважды. Минометные расчеты пограничных подразделений оказали огневую поддержку бойцам, которые обороняли рубеж. В частности, пограничники-минометчики обстрелом успешно задержали подход резерва захватчиков, что заставило врага остановить атаку.

Продолжить наступление в этом направлении отряд ЧВК "Вагнер" смог только после перегруппировки". 

Детали: Пограничники в стрелковом бою заставили наемников окончательно отступить. В течение суток состоялось три боевых столкновения с "вагнеровцами" в Бахмуте.

Враг ориентировочно потерял 4 человек погибшими и 10 ранеными.

Темы: Пограничная службаВагнерБахмутвойна
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