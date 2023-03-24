Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Родина генерала РФ Салюкова заробляє мільйони на військових святах

"Українська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 17:08
Родина генерала РФ Салюкова заробляє мільйони на військових святах
Генерал Салюков командує парадом на Красній площі, фото ТАСС

Сім'я головкому сухопутних військ РФ генерала Олега Салюкова, який також командує парадами 9 травня в Москві, заробляє десятки мільйонів рублів на організації військових заходів.

Джерело: розслідування російської служби ВВС

Деталі: Салюков, крім того, є заступником командувача російського угруповання в Україні.

 
Генерал Салюков на Красній площі
фото тасс

А його син Дмитро і його дружина Діна Салюкови тим часом збагачуються за рахунок корупції – вони отримують мільйони рублів за організацію заходів для військових і чиновників, зокрема використовуючи свої зв'язки з Міноборони. "Ми з Міністерством оборони дуже близькі. Я б навіть сказала, занадто близькі", - якось заявила Діна Салюкова.

 
Дмитро та Діна Салюкови
фото з соцмереж

Наприклад, у 2013 році компанія Дмитра і Діни "Монтажспецстрой" виграла тендер Міноборони РФ на будівництво полігону в Нижегородській області. Потім компанія Салюкових виграла ще кілька підрядів, пов'язаних із полігоном, який до 2014 року коштував понад 4 млрд рублів.

У 2015 році генерал Салюков вирішив святкувати День сухопутних військ у підмосковному парку "Патріот" і провести там "масштабні заходи". Діна і Дмитро Салюкови відповідали за організацію заходів. За словами Салюкової, святкування Дня сухопутних військ у парку "Патріот" вона та її чоловік організовують останні чотири роки.

"Я проводила протягом 10 місяців незліченну кількість патріотичних заходів за участю Шойгу і Путіна", - також хвалиться невістка генерала.

ВІДЕО ДНЯ
 
Генерал Салюков, міністр Шойгу і президент Путін на параді 9 травня
фото тасс

У 2019 році Діна Салюкова відкрила центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард". Хоча за документами засновниками значаться мерія Москви, уряд Московської області та Міноборони РФ. Центр отримав по 2 млрд рублів від двох регіонів і 28,5 га землі в парку "Патріот".

Теми: РосіяпарадкорупціяЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українські танкісти завершили навчання у Британії

Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась

відео, доповненоІз Авдіївки евакуюють комунальників, вимкнуть мобільний зв'язок

оновлено від 16:36У Тульській області РФ впав безпілотник, є постраждалі

Відбір до Євро-2024: Україна програла у першому матчі на чолі з Ротанем

НБУ більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей – Пишний

Усі новини...
Росія
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини, є загиблий 
Гауляйтер Криму Аксьонов створив ПВК, куратором якої є поплічник Пригожина - ЗМІ
Власник Leroy Merlin передасть російський бізнес місцевому менеджменту
Останні новини
04:45
Українські танкісти завершили навчання у Британії
03:49
Ексберкутівець Астахов знущався над вивезеними до Криму українськими дітьми – ЗМІ
02:34
"Він – сатана". У Росії набирає розголосу запис розмови, ймовірно, продюсера Пригожина і мільярдера Ахмедова з критикою Путіна
01:15
Набір до "Гвардії наступу" завершується, надійшло понад 16 тис. заявок
00:34
відеоПрезидент зустрівся з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ
00:14
Зеленський анонсує кроки для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз
00:11
Сумщина: росіяни били по 2 громадах
00:05
Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась
23:52
Ізраїль: Нетаньягу звільнив міністра оборони після критики судової реформи
23:21
У Білорусі поменшало російських військових – ДПСУ
Усі новини...