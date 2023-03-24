Родина генерала РФ Салюкова заробляє мільйони на військових святах

Сім'я головкому сухопутних військ РФ генерала Олега Салюкова, який також командує парадами 9 травня в Москві, заробляє десятки мільйонів рублів на організації військових заходів.

Джерело: розслідування російської служби ВВС

Деталі: Салюков, крім того, є заступником командувача російського угруповання в Україні.

Генерал Салюков на Красній площі фото тасс

А його син Дмитро і його дружина Діна Салюкови тим часом збагачуються за рахунок корупції – вони отримують мільйони рублів за організацію заходів для військових і чиновників, зокрема використовуючи свої зв'язки з Міноборони. "Ми з Міністерством оборони дуже близькі. Я б навіть сказала, занадто близькі", - якось заявила Діна Салюкова.

Дмитро та Діна Салюкови фото з соцмереж

Наприклад, у 2013 році компанія Дмитра і Діни "Монтажспецстрой" виграла тендер Міноборони РФ на будівництво полігону в Нижегородській області. Потім компанія Салюкових виграла ще кілька підрядів, пов'язаних із полігоном, який до 2014 року коштував понад 4 млрд рублів.

У 2015 році генерал Салюков вирішив святкувати День сухопутних військ у підмосковному парку "Патріот" і провести там "масштабні заходи". Діна і Дмитро Салюкови відповідали за організацію заходів. За словами Салюкової, святкування Дня сухопутних військ у парку "Патріот" вона та її чоловік організовують останні чотири роки.

"Я проводила протягом 10 місяців незліченну кількість патріотичних заходів за участю Шойгу і Путіна", - також хвалиться невістка генерала.

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Генерал Салюков, міністр Шойгу і президент Путін на параді 9 травня фото тасс

У 2019 році Діна Салюкова відкрила центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард". Хоча за документами засновниками значаться мерія Москви, уряд Московської області та Міноборони РФ. Центр отримав по 2 млрд рублів від двох регіонів і 28,5 га землі в парку "Патріот".