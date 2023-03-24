Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Семья генерала РФ Салюкова зарабатывает миллионы на военных праздниках

"Украинская правда"Пятница, 24 марта 2023, 16:08
Семья генерала РФ Салюкова зарабатывает миллионы на военных праздниках
Генерал Салюков командует парадом на Красной площади, фото ТАСС

Семья главкома сухопутных войск РФ генерала Олега Салюкова, который также командует парадами 9 мая в Москве, зарабатывают десятки миллионов рублей на организации военных мероприятий.

Источник: расследование русской службы ВВС

Детали: Салюков также является заместителем командующего российской группировкой в Украине.

Реклама:
 
Генерал Салюков на Красной площади
фото тасс

А его сын Дмитрий и его жена Дина Салюковы тем временем обогащаются за счет коррупции – они получают миллионы рублей за организацию мероприятий для военных и чиновников, в том числе используя свои связи с Минобороны. "Мы с Министерством обороны очень близки. Я бы даже сказала, слишком близки", - как-то заявила Дина Салюкова.

 
Дмитрий и Дина Салюковы
фото из соцсетей

Например, в 2013 году компания Дмитрия и Дины "Монтажспецстрой" выиграла тендер Минобороны РФ на строительство полигона в Нижегородской области. Затем компания Салюковых выиграла еще несколько подрядов, связанных с полигоном, который к 2014 году стоил более 4 млрд рублей.

В 2015 году генерал Салюков решил праздновать День сухопутных войск в подмосковном парке "Патриот" и провести там "масштабные мероприятия". Дина и Дмитрий Салюковы отвечали за организацию мероприятий. По словам Салюковой, празднование Дня сухопутных войск в парке "Патриот" она и ее муж организовывают последние четыре года.

ВИДЕО ДНЯ

"Я проводила в течение 10 месяцев несчетное количество патриотических мероприятий с участием Шойгу и Путина", - также хвастается невестка генерала.

 
Генерал Салюков, министр Шойгу и президент Путин на параде 9 мая
фото тасс

В 2019 году Дина Салюкова открыла центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Хотя по документам основателями значатся мэрия Москвы, правительство Московской области и Минобороны РФ. Центр получил по 2 млрд рублей от двух регионов и 28,5 га земли в парке "Патриот".

Темы: РосcияпарадкоррупцияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали мгновенно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: