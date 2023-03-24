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Семья генерала РФ Салюкова зарабатывает миллионы на военных праздниках

"Украинская правда"Пятница, 24 марта 2023, 17:08
Семья генерала РФ Салюкова зарабатывает миллионы на военных праздниках
Генерал Салюков командует парадом на Красной площади, фото ТАСС

Семья главкома сухопутных войск РФ генерала Олега Салюкова, который также командует парадами 9 мая в Москве, зарабатывают десятки миллионов рублей на организации военных мероприятий.

Источник: расследование русской службы ВВС

Детали: Салюков также является заместителем командующего российской группировкой в Украине.

 
Генерал Салюков на Красной площади
фото тасс

А его сын Дмитрий и его жена Дина Салюковы тем временем обогащаются за счет коррупции – они получают миллионы рублей за организацию мероприятий для военных и чиновников, в том числе используя свои связи с Минобороны. "Мы с Министерством обороны очень близки. Я бы даже сказала, слишком близки", - как-то заявила Дина Салюкова.

 
Дмитрий и Дина Салюковы
фото из соцсетей

Например, в 2013 году компания Дмитрия и Дины "Монтажспецстрой" выиграла тендер Минобороны РФ на строительство полигона в Нижегородской области. Затем компания Салюковых выиграла еще несколько подрядов, связанных с полигоном, который к 2014 году стоил более 4 млрд рублей.

В 2015 году генерал Салюков решил праздновать День сухопутных войск в подмосковном парке "Патриот" и провести там "масштабные мероприятия". Дина и Дмитрий Салюковы отвечали за организацию мероприятий. По словам Салюковой, празднование Дня сухопутных войск в парке "Патриот" она и ее муж организовывают последние четыре года.

"Я проводила в течение 10 месяцев несчетное количество патриотических мероприятий с участием Шойгу и Путина", - также хвастается невестка генерала.

ВИДЕО ДНЯ
 
Генерал Салюков, министр Шойгу и президент Путин на параде 9 мая
фото тасс

В 2019 году Дина Салюкова открыла центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Хотя по документам основателями значатся мэрия Москвы, правительство Московской области и Минобороны РФ. Центр получил по 2 млрд рублей от двух регионов и 28,5 га земли в парке "Патриот".

Темы: РосcияпарадкоррупцияВооруженные силы
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