ЗСУ уразили пункти управління, склад БК та артпідрозділ РФ – Генштаб

Збройні сили України за минулу добу уразили пункти управління, склад із боєприпасами, ЗРК, станції радіоелектронної боротьби та артпідрозділ російських окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники збили безпілотні літальні апарати противника Shahed-136 та Lancet.

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Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби".

Деталі: Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські воїни відбили понад 38 ворожих атак.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів Збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля на Сумщині, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка – Луганської області, а також Терни та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас, обстрілює населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області; Білозерка та місто Херсон.

У тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все складніше стає пересуватись між населеними пунктами. Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі за спеціальними перепустками.