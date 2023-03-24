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ВСУ поразили пункты управления, склад БК и артподразделение РФ – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 24 марта 2023, 18:32
ВСУ поразили пункты управления, склад БК и артподразделение РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки поразили пункты управления, склад с боеприпасами, ЗРК и станции радиоэлектронной борьбы и артподразделение российских оккупантов. 

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Shahed-136 та Lancet.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы".

Детали: В течение суток противник нанес 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Погибли мирные жители.

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них украинские воины отбили более 38 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. 

ВИДЕО ДНЯ

В Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений Вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Речки и Мирополье на Сумщине, а также Басово, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огирцево, Волчанск, Амбарное и Тополя Харьковской области. 

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка - Луганской области, а также Терны и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк. 

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Успеха не имел. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области. 

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, обстреливает населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Белозерка и город Херсон. 

Во временно захваченных населенных пунктах Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на мирных жителей. Все сложнее становится передвигаться между населенными пунктами. В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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