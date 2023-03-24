На Харківщині вантажівка підірвалася на вибухівці: є загиблий
П'ятниця, 24 березня 2023, 19:11
На Харківщині 24 березня вантажівка підірвалася на вибуховому пристрої, внаслідок чого загинув один чоловік, інший – поранений.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram
Пряма мова: "У піщаному кар'єрі у с. Сороківка Харківського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль МАЗ місцевого підприємства.
56-річний водій авто отримав вибухову травму та був госпіталізований. 64-річний директор підприємства від отриманих внаслідок вибуху травм загинув".
Деталі: Очільник ОВА вкотре нагадав, що мінна небезпека в області залишається дуже високою.
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