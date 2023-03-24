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На Харківщині вантажівка підірвалася на вибухівці: є загиблий

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 18:11
На Харківщині вантажівка підірвалася на вибухівці: є загиблий
Фото: gettyimages

На Харківщині 24 березня вантажівка підірвалася на вибуховому пристрої, внаслідок чого загинув один чоловік, інший – поранений.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "У піщаному кар'єрі у с. Сороківка Харківського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль МАЗ місцевого підприємства. 

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56-річний водій авто отримав вибухову травму та був госпіталізований. 64-річний директор підприємства від отриманих внаслідок вибуху травм загинув".

Деталі: Очільник ОВА вкотре нагадав, що мінна небезпека в області залишається дуже високою.  

Теми: Харківська областьрозмінуваннявибухжертви
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