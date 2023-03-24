На Харьковщине грузовик подорвался на взрывчатке: есть погибший

В Харьковской области 24 марта грузовик подорвался на взрывном устройстве, в результате чего погиб один мужчина, другой – ранен.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в песчаном карьере в с. Сороковка Харьковского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался грузовой автомобиль МАЗ местного предприятия.

Реклама:

56-летний водитель авто получил взрывную травму и был госпитализирован. 64-летний директор предприятия от полученных в результате взрыва травм погиб".

Детали: Глава ОВА в очередной раз напомнил, что минная опасность в области остается очень высокой.