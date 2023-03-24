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Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

"Українська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 19:21
Брехня в декларації: нардепці-слузі оголосили вирок, але звільнили від покарання
анна колісник, фото з Facebook

Вищий антикорупційний суд призначив 44 тисячі штрафу нардепці від "Слуги народу" Анні Колісник, але звільнив її від покарання через закінчення строків давності.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Деталі: Судове засідання відбулося 24 березня.

Згідно з повідомленням, вирок суду передбачає штраф у розмірі 44,2 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік.

Водночас ВАКС звільнив Колісник від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Прокурор САП довів у суді, що депутатка умисно не вказала у декларації за 2020 рік дві квартири в Києві загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні, а також належні їй нежитлові приміщення у Харкові.

Загалом Колісник не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень.

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САП не повідомляє прізвище народної обраниці, але деталі справи вказують на те, що це саме Анна Колісник. Про неї "Українська правда" писала в жовтні 2022 року.

Що передувало: 14 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили нардепці від "Слуги народу" Анні Колісник про підозру у внесенні неправдивих відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн.

Слідство встановило, що народна обраниця не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у столиці, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки.

Теми: судВерховна РадаСлуга народудекларації
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