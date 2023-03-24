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Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

"Українська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 18:21
Брехня в декларації: нардепці-слузі оголосили вирок, але звільнили від покарання
анна колісник, фото з Facebook

Вищий антикорупційний суд призначив 44 тисячі штрафу нардепці від "Слуги народу" Анні Колісник, але звільнив її від покарання через закінчення строків давності.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Деталі: Судове засідання відбулося 24 березня.

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Згідно з повідомленням, вирок суду передбачає штраф у розмірі 44,2 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік.

Водночас ВАКС звільнив Колісник від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Прокурор САП довів у суді, що депутатка умисно не вказала у декларації за 2020 рік дві квартири в Києві загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні, а також належні їй нежитлові приміщення у Харкові.

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Загалом Колісник не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень.

САП не повідомляє прізвище народної обраниці, але деталі справи вказують на те, що це саме Анна Колісник. Про неї "Українська правда" писала в жовтні 2022 року.

Що передувало: 14 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили нардепці від "Слуги народу" Анні Колісник про підозру у внесенні неправдивих відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн.

Слідство встановило, що народна обраниця не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у столиці, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки.

Теми: судВерховна РадаСлуга народудекларації
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