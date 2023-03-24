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Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

"Украинская правда"Пятница, 24 марта 2023, 18:21
Ложь в декларации: нардепу-слуге объявили приговор, но освободили от наказания
анна колесник, фото из Facebook

Высший антикоррупционный суд назначил 44 тысячи штрафа нардепу от "Слуги народа" Анне Колесник, но освободил ее от наказания из-за истечения сроков давности.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Детали: Судебное заседание состоялось 24 марта.

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Согласно сообщению, приговор суда предусматривает штраф в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год.

В то же время ВАКС освободил Колесник от наказания в связи с истечением сроков давности.

Прокурор САП доказал в суде, что депутат умышленно не указала в декларации за 2020 год две квартиры в Киеве общей стоимостью более 3,5 млн гривен и автомобиль, которые находились у нее в пользовании, а также принадлежащие ей нежилые помещения в Харькове.

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В целом Колесник не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн гривен.

САП не сообщает фамилию народной избранницы, но детали дела указывают на то, что это именно Анна Колесник. О ней "Украинская правда" писала в октябре 2022 года.

Что предшествовало: 14 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили нардепу от "Слуги народа" Анне Колесник о подозрении во внесении ложных сведений в е-декларацию на более чем 4,4 млн грн.

Следствие установило, что народная избранница не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в столице, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля.

Темы: судВерховная РадаСлуга народадекларации
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