Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Высший антикоррупционный суд назначил 44 тысячи штрафа нардепу от "Слуги народа" Анне Колесник, но освободил ее от наказания из-за истечения сроков давности.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Детали: Судебное заседание состоялось 24 марта.

Согласно сообщению, приговор суда предусматривает штраф в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год.

В то же время ВАКС освободил Колесник от наказания в связи с истечением сроков давности.

Прокурор САП доказал в суде, что депутат умышленно не указала в декларации за 2020 год две квартиры в Киеве общей стоимостью более 3,5 млн гривен и автомобиль, которые находились у нее в пользовании, а также принадлежащие ей нежилые помещения в Харькове.

В целом Колесник не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн гривен.

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САП не сообщает фамилию народной избранницы, но детали дела указывают на то, что это именно Анна Колесник. О ней "Украинская правда" писала в октябре 2022 года.

Что предшествовало: 14 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили нардепу от "Слуги народа" Анне Колесник о подозрении во внесении ложных сведений в е-декларацию на более чем 4,4 млн грн.

Следствие установило, что народная избранница не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в столице, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля.