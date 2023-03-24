ЄС вимагає негайної меддопомоги для незаконно засудженої у Криму Данилович

Представництво ЄС в України стурбоване станом здоров'я незаконно засудженої у тимчасово окупованому Криму журналістки Ірини Данилович та закликає негайно надати їй медичну допомогу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві представництва ЄС у його офіційному Twitter-акаунті.

"Представництво ЄС в Україні стурбоване станом здоров'я Ірини Данилович, української журналістки, незаконно ув'язненої російською окупаційною владою в Криму", - сказано у повідомленні.

Данилович, відзначили у представництві, оголосила голодування на знак протесту проти несправедливості та ненадання їй необхідної медичної допомоги.

Ірина Данилович - громадська діячка з Феодосії. Вона працювала медсестрою в пансіонаті Коктебеля, співпрацювала з проєктом "Кримський процес" і захищала інтереси медпрацівників на окупованому півострові, а також багато писала про порушення їхніх прав. Мін'юст Росії вніс її до списку ЗМІ-"іноагентів".

28 грудня 2022 року суд у тимчасово окупованому Криму засудив Данилович до 7 років колонії нібито за зберігання вибухівки у футлярі окулярів.

Данилович повідомляла, що ФСБ Росії підкинула їй вибухівку за відмову підписати зізнання в держзраді та співпраці з СБУ.

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22 березня 2023 року Данилович оголосила сухе голодування до моменту організації її діагностики та початку лікування, або до моменту смерті.

Вона повідомляла, що упродовж чотирьох місяців має порушення слуху, чує постійний дзвін у вусі, що завдає їй нестерпних мук. Під час переїздів із сімферопольського СІЗО до "суду" у Феодосії її стан погіршувався.

У МЗС України закликали негайно забезпечити госпіталізацію Данилович, попередивши, що її хвороба без термінового та комплексного лікування може призвести до смерті, як це вже сталося з політичними в’язнями Костянтином Ширінгом та Джемілем Гафаровим.