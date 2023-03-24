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ЕС требует немедленной медпомощи для незаконно осужденной в Крыму Данилович

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 19:36

Представительство ЕС в Украине обеспокоено состоянием здоровья незаконно осужденной во временно оккупированном Крыму журналистки Ирины Данилович и призывает немедленно оказать ей медицинскую помощь.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении представительства ЕС в его официальном Twitter-аккаунте.

"Представительство ЕС в Украине обеспокоено состоянием здоровья Ирины Данилович, украинской журналистки, незаконно заключенной российской оккупационной властью в Крыму", - говорится в сообщении.

Данилович, отметили в представительстве, объявила голодовку в знак протеста против несправедливости и непредоставления ей необходимой медицинской помощи.

Ирина Данилович - общественный деятель из Феодосии. Она работала медсестрой в пансионате Коктебеля, сотрудничала с проектом "Крымский процесс" и защищала интересы медработников на оккупированном полуострове, а также много писала о нарушении их прав. Минюст России внес ее в список СМИ-"иноагентов".

28 декабря 2022 года суд во временно оккупированном Крыму приговорил Данилович к 7 годам колонии якобы за хранение взрывчатки в футляре очков.

Данилович сообщала, что ФСБ России подбросила ей взрывчатку за отказ подписать признание в госизмене и сотрудничестве с СБУ.

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22 марта 2023 года Данилович объявила сухую голодовку до момента организации ее диагностики и начала лечения, или до момента смерти.

Она сообщала, что на протяжении четырех месяцев имеет нарушение слуха, слышит постоянный звон в ухе, что доставляет ей невыносимые мучения. Во время переездов из симферопольского СИЗО в "суд" в Феодосии ее состояние ухудшалось.

В МИД Украины призвали немедленно обеспечить госпитализацию Данилович, предупредив, что ее болезнь без срочного и комплексного лечения может привести к смерти, как это уже произошло с политическими заключенными Константином Ширингом и Джемилем Гафаровым.

Темы: КрымЕСздоровье
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