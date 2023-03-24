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До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 20:23

20 країн Європи вже приєдналася до проєкту спільного виробництва боєприпасів для України.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу з литовським колегою Габріеліусом Лансбергісом у Києві в п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба відзначив, що Україна високо цінує підписаний 20 березня проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155-го калібру. 

"Станом на зараз до цього проєкту вже приєдналися 19 держав-членів Європейського Союзу та Норвегія. Тобто 20 країн, які будуть задіяні в тій чи іншій формі у спільне виробництво надзвичайно потрібного Україні боєприпасу 155-го калібру", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що це "справді революційний крок", оскільки всі ці країни працюватимуть над тим, щоб допомога снарядами Україні стала стратегічною. 

20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає  надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців.

Згодом до них приєдналися Польща та Іспанія.

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Все про домовленість європейських держав читайте у статті: Снаряди в обхід Угорщини: як та на яких умовах ЄС спільно постачатиме боєприпаси Україні.

Теми: світУкраїназброя
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