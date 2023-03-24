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К проекту совместного производства снарядов для Украины привлечены уже 20 стран – Кулеба

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 19:23

20 стран Европы уже присоединилась к проекту совместного производства боеприпасов для Украины.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с литовским коллегой Габриелиусом Лансбергисом в Киеве в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба отметил, что Украина высоко ценит подписанный 20 марта проект Европейского оборонного агентства по совместному производству боеприпасов 155-го калибра. 

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"По состоянию на сейчас к этому проекту уже присоединились 19 государств-членов Европейского Союза и Норвегия. То есть 20 стран, которые будут задействованы в той или иной форме в совместном производстве чрезвычайно нужного Украине боеприпаса 155-го калибра", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что это "действительно революционный шаг", поскольку все эти страны будут работать над тем, чтобы помощь снарядами Украине стала стратегической. 

20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия достигли соглашения совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

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Впоследствии к ним присоединились Польша и Испания.

Все о договоренности европейских государств читайте в статье: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.

Темы: мирУкраинаоружие
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