Зеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога

Президент Володимир Зеленський відзначив українських бійців, які дали найкращий результат за минулу добу, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямку.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 24 березня

Пряма мова: "Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат.

Передусім на Донеччині. Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – дякую вам, хлопці! Морпіхи 36-ї бригади – молодці! 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт! Морпіхи "Тридцятьпʼятки" і 79-та бригада ДШВ – дякую вам!

Запорізький напрямок: 44-та артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – теж дякую за влучність!

Хочу окремо відзначити всіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які вираховують позиції ворога, з яких бʼють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей.

Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному й кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору. За такі удари, як по Костянтинівці сьогодні, як по багатьох інших наших містах".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Україна не пробачить знущання зі своїх людей, не пробачить цих смертей і поранень, тож "усі російські терористи будуть розбиті".

Президент подякував усім, хто наближає перемогу України.