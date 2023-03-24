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Зеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага

Елена РощинаПятница, 24 марта 2023, 20:46
Зеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский отметил украинских бойцов, которые дали лучший результат за минувшие сутки, в частности на Донецком и Запорожском направлении. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 24 марта

Прямая речь: "Как и всегда, отмечу сегодня наших бойцов, которые за минувшие сутки дали лучший результат. 

Прежде всего в Донецкой области. Славная 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – спасибо вам, ребята! Морпехи 36-й бригады – молодцы! 55-я отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь – спасибо вам, воины, за неизменную меткость, за настоящую военную закалку! Морпехи "Тридцатьпятки" и 79-я бригада ДШВ – спасибо вам!

Запорожское направление: 44-я артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола – тоже спасибо за меткость!

Хочу отдельно отметить всех тех наших бойцов, которые наносят оккупанту ответные удары на террор, которые вычисляют позиции врага, с которых бьют по нашим городам. Каждая уничтоженная позиция террористов – это спасенные жизни наших людей.

Я благодарю и Вооруженные Силы, и разведку, и воинов Службы безопасности – каждого и каждую, кто приобщается к выполнению этой задачи... К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора. За такие удары, как по Константиновке сегодня, как по многим другим нашим городам".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина не простит издевательства над своими людьми, не простит этих смертей и ранений, поэтому "все российские террористы будут разбиты".

Президент поблагодарил всех, кто приближает победу Украины.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойна
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