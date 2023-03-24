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Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
Володимир Путін, фото Кремля

Австрія виконуватиме свої зобов’язання як учасниця Римського статуту й арештує та видасть президента Росії Владіміра Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявило міністерство закордонних справ Австрії у відповідь на запит "Укрінформу".

"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", – зазначили у відомстві.

Австрійський Мін’юст також нагадав, що у 2019 році у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира Міжнародний кримінальний суд уже встановив, що "імунітету перед Судом не мають навіть глави держав".

"Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", – додали там.

Нагадаємо, минулого тижня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що європейські держави-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду. Водночас в Угорщині, яка є підписантом договору, сказали, що цього не робитимуть.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

Теми: ПутінАвстріяарешт
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