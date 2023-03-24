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Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
Владимир Путин, фото Кремля

Австрия будет выполнять свои обязательства как участница Римского статута и арестует и выдаст президента России Владимира Путина Международному уголовному суду, если он решит приехать в страну.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявило министерство иностранных дел Австрии в ответ на запрос "Укринформа".

"Австрия является участницей Римского статута. Это означает, что Австрия, как и все другие договаривающиеся стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а лица, разыскиваемые Судом, должны быть арестованы", - отметили в ведомстве.

Австрийский Минюст также напомнил, что в 2019 году в деле в отношении президента Судана Омара аль-Башира Международный уголовный суд уже установил, что "иммунитета перед Судом не имеют даже главы государств".

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - добавили там.

Напомним, на прошлой неделе Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что европейские государства-подписанты Римского статута должны выполнить ордер на арест Путина и выдать его Международному уголовному суду. В то же время в Венгрии, которая является подписантом договора, сказали, что этого делать не будут.

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Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.

Темы: ПутинАвстрияарест
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