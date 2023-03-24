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Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 20:26

Глава МЗС Литви, яка приймає улітку саміт Північноатлантичного альянсу, заявив, що метою його країни є повноправне членство України в НАТО.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", очільник міністерства закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві в п’ятницю.

Ландсбергіс відзначив, що Литва як господарка зустрічі лідерів країн НАТО відіграє "певну роль" щодо рішень, які можуть ухвалити на цьому саміті. 

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"Тому наша ціль - щоб Україна могла наблизитися до НАТО і стати не просто запрошеною країною, а повноцінним членом", - сказав міністр закордонних справ Литви.

Він наголосив, що не бачить архітектури європейської безпеки, де Україна не є її частиною. 

"Це означає, що ніхто у Європі не буде у безпеці, якщо України там (у архітектурі європейської безпеки. - Ред.) немає", - сказав Ландсбергіс.

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За словами глави МЗС України Кулеби, амбіція України полягає у тому, щоб на саміті у Вільнюсі якнайдалі просунутися до членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на саміті Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

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Теми: НАТОУкраїнаЛитва
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