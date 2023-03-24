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Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 21:26

Глава МИД Литвы, которая принимает летом саммит Североатлантического альянса, заявил, что целью его страны является полноправное членство Украины в НАТО.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис сказал на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в пятницу.

Ландсбергис отметил, что Литва как хозяйка встречи лидеров стран НАТО играет "определенную роль" относительно решений, которые могут принять на этом саммите. 

"Поэтому наша цель - чтобы Украина могла приблизиться к НАТО и стать не просто приглашенной страной, а полноценным членом", - сказал министр иностранных дел Литвы.

Он подчеркнул, что не видит архитектуры европейской безопасности, где Украина не является ее частью. 

"Это означает, что никто в Европе не будет в безопасности, если Украины там (в архитектуре европейской безопасности. - Ред.) нет", - сказал Ландсбергис.

По словам главы МИД Украины Кулебы, амбиция Украины заключается в том, чтобы на саммите в Вильнюсе как можно дальше продвинуться к членству в Альянсе.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на саммите Альянс должен предложить дальнейшие шаги для членства Украины - в частности, стратегические гарантии безопасности на ее пути евроатлантической интеграции.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

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Темы: НАТОУкраинаЛитва
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