Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 20:26

Глава МИД Литвы, которая принимает летом саммит Североатлантического альянса, заявил, что целью его страны является полноправное членство Украины в НАТО.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис сказал на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в пятницу.

Ландсбергис отметил, что Литва как хозяйка встречи лидеров стран НАТО играет "определенную роль" относительно решений, которые могут принять на этом саммите. 

Реклама:

"Поэтому наша цель - чтобы Украина могла приблизиться к НАТО и стать не просто приглашенной страной, а полноценным членом", - сказал министр иностранных дел Литвы.

Он подчеркнул, что не видит архитектуры европейской безопасности, где Украина не является ее частью. 

"Это означает, что никто в Европе не будет в безопасности, если Украины там (в архитектуре европейской безопасности. - Ред.) нет", - сказал Ландсбергис.

ВИДЕО ДНЯ

По словам главы МИД Украины Кулебы, амбиция Украины заключается в том, чтобы на саммите в Вильнюсе как можно дальше продвинуться к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на саммите Альянс должен предложить дальнейшие шаги для членства Украины - в частности, стратегические гарантии безопасности на ее пути евроатлантической интеграции.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Смотрите также: Договоренность о вступлении Украины в НАТО. Когда ее ждать, какой она будет? Детальный разбор

Темы: НАТОУкраинаЛитва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
НАТО
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали мгновенно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: