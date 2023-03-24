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Кулеба: ПАР не зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна

Євген КізіловП'ятниця, 24 березня 2023, 21:03
Кулеба: ПАР не зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна
дмитро кулеба, Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Південно-Африканська Республіка, куди збирається з візитом президент РФ Володимир Путін, не зможе проігнорувати ордер на його арешт.

Джерело: Кулеба в Instagram

Пряма мова: "Ясно, що ПАР не відмовиться від Путіна принципово, тому що це їхній політичний союзник… Вони і спільні навчання проводили, і корабель туди приплив з літерою Z. Але я не думаю, що ПАР зможе повністю проігнорувати ордер МКС".

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Деталі: Кулеба зазначив, що якщо країни будуть зневажати ордер Міжнародного кримінального суду, то це розвалить саму інституцію, тому МКС зацікавлений в тому, щоб його ордер виконувався.

Нагадаємо: 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

При цьому очікується, що в серпні Путін відвідає 15-й саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, яка підписала Римський статут і зобов'язана виконати ордер.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор заявила, що уряду країни доведеться проконсультуватися з російською стороною стосовно ордера на арешт Путіна.

Теми: ПутінарештАфрикаКулеба Дмитро
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