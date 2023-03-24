Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: ПАР не зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна

Євген КізіловП'ятниця, 24 березня 2023, 22:03
Кулеба: ПАР не зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна
дмитро кулеба, Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Південно-Африканська Республіка, куди збирається з візитом президент РФ Володимир Путін, не зможе проігнорувати ордер на його арешт.

Джерело: Кулеба в Instagram

Пряма мова: "Ясно, що ПАР не відмовиться від Путіна принципово, тому що це їхній політичний союзник… Вони і спільні навчання проводили, і корабель туди приплив з літерою Z. Але я не думаю, що ПАР зможе повністю проігнорувати ордер МКС".

Деталі: Кулеба зазначив, що якщо країни будуть зневажати ордер Міжнародного кримінального суду, то це розвалить саму інституцію, тому МКС зацікавлений в тому, щоб його ордер виконувався.

Нагадаємо: 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

При цьому очікується, що в серпні Путін відвідає 15-й саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, яка підписала Римський статут і зобов'язана виконати ордер.

Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор заявила, що уряду країни доведеться проконсультуватися з російською стороною стосовно ордера на арешт Путіна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінарештАфрикаКулеба Дмитро
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  

Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік

У Кремлі прогнозують тривалу гібридну війну, тому росіяни мають "об'єднатися навколо Путіна"

фотоУ Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

У Верховній Раді хочуть вдосканалити мобілізаційні заходи

В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі

Усі новини...
Путін
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
КС Вірменії на тлі видачі ордера на арешт Путіна визнав Римський статут відповідним конституції
Кремлівський спрут: як Медведчук вибудував свою мережу "адвокатури" 
Останні новини
15:54
Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  
15:53
Путін визнав, що санкції шкодять російській економіці
15:50
відеоПутін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай
15:47
фотоВідомий мандрівник став амбасадором United 24
15:31
Європа дозволила Україні імпортувати більше електроенергії
15:18
Захисники знищили човен російської ДРГ у районі Дніпровських островів
15:18
Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік
15:10
Техногіганти скорочують етичні команди для штучного інтелекту: побоювання щодо безпеки
15:06
Дунайське пароплавство може продати свій пасажирський флот через збитки
14:53
фотоСБУ затримала трьох колаборантів: серед них чиновниця міськради та псевдоміліціант
Усі новини...