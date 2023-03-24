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Кулеба: ЮАР не сможет проигнорировать ордер на арест Путина

Евгений КизиловПятница, 24 марта 2023, 22:03
Кулеба: ЮАР не сможет проигнорировать ордер на арест Путина
дмитрий кулеба, Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Южно-Африканская Республика, куда собирается с визитом президент РФ Владимир Путин, не сможет проигнорировать ордер на его арест.

Источник: Кулеба в Instagram

Прямая речь: "Ясно, что ЮАР не откажется от Путина принципиально, потому что это их политический союзник... Они и совместные учения проводили, и корабль туда приплыл с буквой Z. Но я не думаю, что ЮАР сможет полностью проигнорировать ордер МУС".

Детали: Кулеба отметил, что если страны будут пренебрегать ордером Международного уголовного суда, то это развалит саму институцию, поэтому МУС заинтересован в том, чтобы его ордер выполнялся.

Напомним: 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

При этом ожидается, что в августе Путин посетит 15-й саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, которая подписала Римский статут и обязана выполнить ордер.

Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что правительству страны придется проконсультироваться с российской стороной касательно ордера на арест Путина.

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Темы: ПутинарестАфрикаКулеба Дмитрий
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