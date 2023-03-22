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ПАР буде консультуватися з РФ через ордер на арешт Путіна

Альона Мазуренко Середа, 22 березня 2023, 22:42
ПАР буде консультуватися з РФ через ордер на арешт Путіна
ПУТІН І президент ПАР Сиріл Рамафоса, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор заявила, що уряду країни доведеться обговорити ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і проконсультуватися з російською стороною.

Джерело: SAfm news

Деталі: Зокрема, міністр заявила, що уряду ПАР потрібно обговорити видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії.

Редактор SABC News Софі Мокуна опублікувала в Twitter фрагмент заяви Пандор. 

За словами чиновниці, владі ПАР також доведеться вести консультації з російською стороною.

Пряма мова Пандор: "Ми вивчимо положення нашого законодавства, ймовірно, проведемо дискусії в кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії, щоб визначити, як діяти далі".

У серпні 2023 року Путін планує відвідати саміт БРІКС, який пройде у ПАР.

ВІДЕО ДНЯ

19 березня речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що уряд країни "усвідомлює свої юридичні зобов'язання, але до саміту продовжить взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами".

Передісторія: 

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
  • У Росії відповідили, що на території РФ в МКС "немає повноважень".

Читайте також: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка.

Теми: ПутінАфрикасудГаазький трибунал
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