Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ПАР буде консультуватися з РФ через ордер на арешт Путіна

Альона Мазуренко Середа, 22 березня 2023, 21:42
ПАР буде консультуватися з РФ через ордер на арешт Путіна
ПУТІН І президент ПАР Сиріл Рамафоса, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор заявила, що уряду країни доведеться обговорити ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і проконсультуватися з російською стороною.

Джерело: SAfm news

Деталі: Зокрема, міністр заявила, що уряду ПАР потрібно обговорити видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії.

Реклама:

Редактор SABC News Софі Мокуна опублікувала в Twitter фрагмент заяви Пандор. 

За словами чиновниці, владі ПАР також доведеться вести консультації з російською стороною.

Пряма мова Пандор: "Ми вивчимо положення нашого законодавства, ймовірно, проведемо дискусії в кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії, щоб визначити, як діяти далі".

ВІДЕО ДНЯ

У серпні 2023 року Путін планує відвідати саміт БРІКС, який пройде у ПАР.

19 березня речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що уряд країни "усвідомлює свої юридичні зобов'язання, але до саміту продовжить взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами".

Передісторія: 

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
  • У Росії відповідили, що на території РФ в МКС "немає повноважень".

Читайте також: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка.

Теми: ПутінАфрикасудГаазький трибунал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: