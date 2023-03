ПАР буде консультуватися з РФ через ордер на арешт Путіна

Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор заявила, що уряду країни доведеться обговорити ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і проконсультуватися з російською стороною.

Джерело: SAfm news

Деталі: Зокрема, міністр заявила, що уряду ПАР потрібно обговорити видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії.

Редактор SABC News Софі Мокуна опублікувала в Twitter фрагмент заяви Пандор.

За словами чиновниці, владі ПАР також доведеться вести консультації з російською стороною.

Пряма мова Пандор: "Ми вивчимо положення нашого законодавства, ймовірно, проведемо дискусії в кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії, щоб визначити, як діяти далі".

У серпні 2023 року Путін планує відвідати саміт БРІКС, який пройде у ПАР.

19 березня речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що уряд країни "усвідомлює свої юридичні зобов'язання, але до саміту продовжить взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами".

Breaking News :Minister of International Relations Dr Naledi Pandor on the @IntlCrimCourt arrest warrant for President Vladimir Putin. #sabcnews pic.twitter.com/UPRB6EZhOX