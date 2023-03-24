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Ратифікація Римського статуту не зашкодить Україні – Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 22:05
Ратифікація Римського статуту не зашкодить Україні – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив за ратифікацію Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час Instagram-етеру з журналістом Вадимом Карп’яком.

"Однозначно треба ратифікувати (Римський статут – ред.), щоб усі ці забобони про те, що це якось зашкодить самій Україні, – це (були – ред.) забобони і нічого більше", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

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Кулеба нагадав, що Україна зараз "повністю визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і без ратифікації".

"І це теж не потрібно забувати. Тому всі, хто каже, що є якісь перешкоди для взаємодії України з МКС через те, що ми не ратифікували статут, – вони лукавлять", – додав він.

Минулої п'ятниці Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

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Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна теж не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

Знати більше: Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС

Теми: Кулеба ДмитроУкраїнаМіжнародний кримінальний судвійна
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