Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ратифікація Римського статуту не зашкодить Україні – Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 23:05
Ратифікація Римського статуту не зашкодить Україні – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив за ратифікацію Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час Instagram-етеру з журналістом Вадимом Карп’яком.

"Однозначно треба ратифікувати (Римський статут – ред.), щоб усі ці забобони про те, що це якось зашкодить самій Україні, – це (були – ред.) забобони і нічого більше", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Кулеба нагадав, що Україна зараз "повністю визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і без ратифікації".

"І це теж не потрібно забувати. Тому всі, хто каже, що є якісь перешкоди для взаємодії України з МКС через те, що ми не ратифікували статут, – вони лукавлять", – додав він.

Минулої п'ятниці Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

ВІДЕО ДНЯ

Україна теж не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

Знати більше: Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС

Теми: Кулеба ДмитроУкраїнаМіжнародний кримінальний судвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  

Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік

У Кремлі прогнозують тривалу гібридну війну, тому росіяни мають "об'єднатися навколо Путіна"

фотоУ Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

У Верховній Раді хочуть вдосканалити мобілізаційні заходи

В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: ПАР не зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна
Кулеба обговорив з новим главою МЗС Кіпру санкції та вступ України до ЄС
Кулеба: Ще до ордеру МКС ми знали, що немає сенсу розмовляти з Путіним
Останні новини
15:54
Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  
15:53
Путін визнав, що санкції шкодять російській економіці
15:50
відеоПутін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай
15:47
фотоВідомий мандрівник став амбасадором United 24
15:31
Європа дозволила Україні імпортувати більше електроенергії
15:18
Захисники знищили човен російської ДРГ у районі Дніпровських островів
15:18
Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік
15:10
Техногіганти скорочують етичні команди для штучного інтелекту: побоювання щодо безпеки
15:06
Дунайське пароплавство може продати свій пасажирський флот через збитки
14:53
фотоСБУ затримала трьох колаборантів: серед них чиновниця міськради та псевдоміліціант
Усі новини...