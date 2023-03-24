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Ратификация Римского статута не навредит Украине – Кулеба

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 22:05
Ратификация Римского статута не навредит Украине – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил за ратификацию Римского статута, на основе которого функционирует Международный уголовный суд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время Instagram-эфира с журналистом Вадимом Карпьяком.

"Однозначно надо ратифицировать (Римский статут - ред.), чтобы все эти предрассудки о том, что это как-то повредит самой Украине, - это (были - ред.) предрассудки и ничего больше", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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Кулеба напомнил, что Украина сейчас "полностью признает юрисдикцию Международного уголовного суда и без ратификации".

"И это тоже не нужно забывать. Поэтому все, кто говорит, что есть какие-то препятствия для взаимодействия Украины с МУС из-за того, что мы не ратифицировали устав, - они лукавят", - добавил он.

В прошлую пятницу Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

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Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому формально они должны учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина тоже не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Знать больше: Гаага без влияния и с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС

Темы: Кулеба ДмитрийУкраинаМеждународный уголовный судвойна
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