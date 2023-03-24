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Євробачення-2023: Фінал конкурсу вперше покажуть у кінотеатрах

Олена РощінаП'ятниця, 24 березня 2023, 23:38
Євробачення-2023: Фінал конкурсу вперше покажуть у кінотеатрах
Євробачення-2023, eurovisionworld.com

Гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення" вперше транслюватиметься в прямому ефірі в кінотеатрах по всій Великобританії.

Джерело: BBC і сайт eurovisionworld.com

Деталі: Ліверпуль прийматиме фінал "Євробачення-2023" у суботу 13 травня, після двох півфіналів.

Квитки на фінал на стадіоні "Ліверпуль Арена" розкупили за 2 години після того, як вони з'явилися в продажу 7 березня.

Квитки на кінопокази, які транслюватимуться у понад 500 кінотеатрах, можна буде придбати з 10:00 понеділка 27 березня.

Джон Треверс із CinemaLive, який буде розповсюджувати подію в кінотеатрах, сказав, що компанія рада співпрацювати з BBC, щоб перенести конкурс на великий екран.

"Ми хочемо, щоб глядачі отримували задоволення, приходили групами, одягали свої костюми і збиралися разом, щоб насолодитися цією історичною подією на великому екрані", – сказав він.

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Тим часом Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила, що обрала TikTok для прямої трансляції конкурсу, а також для випуску ексклюзивних виступів і закулісного контенту.

Ведучими конкурсу стануть зірка "Теда Лассо" Ханна Вотдінгем, суддя шоу "Британія має талант" Альоша Діксон, українська співачка Юлія Саніна та ведучий ток-шоу Грем Нортон, який також коментує "Євробачення" для британської телеаудиторії.

Нагадаємо: "Євробачення-2023" проводиться в Ліверпулі після того, як минулорічний учасник від Великої Британії Сем Райдер посів друге місце, поступившись українському "Kalush Orchestra". 

Оскільки вторгнення Росії не дозволило Україні як країні-переможцю провести конкурс у 2023 році, організатори заявили, що Великобританія проведе його від її імені.

Україну на конкурсі в Ліверпулі представить гурт TVORCHI з оновленою версією треку Heart of Steel.

А від Великої Британії цьогорічним учасником була обрана Мей Мюллер із піснею I Wrote A Song.

37 країн візьмуть участь у пісенному конкурсі Євробачення-2023: Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Сполучене Королівство.

Три країни з Євробачення-2022 не братимуть участі в Євробаченні-2023: Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія.

Теми: ЄвробаченняВелика Британія
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