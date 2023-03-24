Евровидение-2023: Финал конкурса впервые покажут в кинотеатрах

Гранд-финал песенного конкурса "Евровидение" впервые будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах по всей Великобритании.

Источник: BBC и сайт eurovisionworld.com

Детали: Ливерпуль будет принимать финал "Евровидения-2023" в субботу 13 мая, после двух полуфиналов.

Билеты на финал на стадионе "Ливерпуль Арена" раскупили за 2 часа после того, как они появились в продаже 7 марта.

Билеты на кинопоказы, которые будут транслироваться в более чем 500 кинотеатрах, можно будет приобрести с 10:00 понедельника 27 марта.

Джон Треверс из CinemaLive, который будет распространять событие в кинотеатрах, сказал, что компания рада сотрудничать с BBC, чтобы перенести конкурс на большой экран.

"Мы хотим, чтобы зрители получали удовольствие, приходили группами, надевали свои костюмы и собирались вместе, чтобы насладиться этим историческим событием на большом экране", – сказал он.

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Тем временем Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что выбрал TikTok для прямой трансляции конкурса, а также для выпуска эксклюзивных выступлений и закулисного контента.

Ведущими конкурса станут звезда "Теда Лассо" Ханна Вотдингем, судья шоу "Британия имеет талант" Алеша Диксон, украинская певица Юлия Санина и ведущий ток-шоу Грэм Нортон, который также комментирует "Евровидение" для британской телеаудитории.

Напомним: "Евровидение-2023" проводится в Ливерпуле после того, как прошлогодний участник от Великобритании Сэм Райдер занял второе место, уступив украинскому "Kalush Orchestra".

Поскольку вторжение России не позволило Украине как стране-победителю провести конкурс в 2023 году, организаторы заявили, что Великобритания проведет его от ее имени.

Украину на конкурсе в Ливерпуле представит группа TVORCHI с обновленной версией трека Heart of Steel.

А от Великобритании нынешним участником была выбрана Мэй Мюллер с песней I Wrote A Song.

37 стран примут участие в песенном конкурсе Евровидение-2023: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Соединенное Королевство.

Три страны с Евровидения-2022 не будут участвовать в Евровидении-2023: Болгария, Черногория и Северная Македония.