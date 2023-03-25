У заповіднику "Асканія-Нова" окупанти встановили свою адміністрацію

У Біосферному заповіднику "Асканія-Нова", розташованому в Херсонській області, встановлено окупаційну адміністрацію.

Джерело: громадський рух UAnimals у Facebook

Деталі: В UAnimals зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення територія унікального заповідника опинилась під окупацією.

Незважаючи на таку реальність, до цього тижня українська команда заповідника продовжувала виконувати свої обов'язки, не йдучи на співпрацю з окупантами.

Дослівно: "Втім 20 березня 2023 року в установу прибули перший заступник керівника адміністрації президента РФ С. Кірієнко, "т.в.о. губернатора" Херсонської області, колаборант В. Сальдо та невідома особа у ролі директора, призначеного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без офіційних представлень – Мєщєряков Д.В.

За інформацієюз відкритих джерел – "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" – Мєщєряковим Д.В. (ІНН 910403459172) зареєстровано "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без імені Ф.Е. Фальц-Фейна) з датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ 7.03.2023 р.".

Більше деталей: За даними руху UAnimals, поки що український персонал продовжує виконувати функціональні обов’язки та здійснює необхідний догляд за тваринами.

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Проте надалі не зможе забезпечувати догляд за тваринами та підтримку роботи заповідника за рахунок благодійних надходжень.