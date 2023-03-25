Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В заповеднике "Аскания-Нова" оккупанты установили свою администрацию

Суббота, 25 марта 2023, 00:18
В заповеднике Аскания-Нова оккупанты установили свою администрацию
"Аскания-Нова", фото uk.wikipedia.org

В Биосферном заповеднике "Аскания-Нова", расположенном в Херсонской области, установлена оккупационная администрация.

Источник: общественное движение UAnimals в Facebook

Детали: В UAnimals отмечают, что после начала полномасштабного вторжения территория уникального заповедника оказалась под оккупацией.

Несмотря на такую реальность, до этой недели украинская команда заповедника продолжала выполнять свои обязанности, не идя на сотрудничество с оккупантами.

Дословно: "Впрочем, 20 марта 2023 года в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ С. Кириенко, "и.о. губернатора" Херсонской области, коллаборационист В. Сальдо и неизвестное лицо в роли директора, назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без официальных представлений – Мещеряков Д.В.

По информации из открытых источников – "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" – Мещеряковым Д.В. (ИНН 910403459172) зарегистрировано "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без имени Ф.Е. Фальц-Фейна) с датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц РФ 7.03.2023 г.".

Больше деталей: По данным движения UAnimals, пока украинский персонал продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за животными.

ВИДЕО ДНЯ

Однако в дальнейшем не сможет обеспечивать уход за животными и поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений.

Темы: Херсонская областьоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео, обновлено от 12:14Россияне ударили ракетами по Славянску: 2 погибших и 29 раненых, идет разбор завалов

МИД призвал комиссара ООН не давать "несбалансированных" оценок по делу УПЦ МП

УЗ будет возвращать полную стоимость билетов даже после отправки поезда: условия

обновленоСБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, в составе которой – экс-помощник нардепа

Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут

фото, видео, дополнено В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы возле казарм российских силовиков – мэр

Все новости...
Херсонская область
Россияне с дрона сбросили взрывчатку на админздание в Бериславе
Зеленский о Херсонской области: Десятки сел разрушены, но люди возвращаются
Оккупанты продолжают оставаться в Новой Каховке – Генштаб
Последние новости
13:36
УЦОКО утвердил задания, которые будут на НМТ-2023
13:35
картаВ Украине резко похолодает, потепление придет в апреле
13:31
В Кремле говорят, что Путин не передумает разместить ядерное оружие в Беларуси
13:20
фото, видео, обновлено от 12:14Россияне ударили ракетами по Славянску: 2 погибших и 29 раненых, идет разбор завалов
13:15
Требовали взятки: в Одесской области разоблачили коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением"
13:14
Истребители НАТО в странах Балтии за неделю шесть раз сопровождали самолеты РФ
13:12
В ряде областей уже началось отключение от отопления – "Нафтогаз"
13:10
Украина, Польша и страны Балтии призвали не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде
13:08
13:07
В нацпарке "Джарылгачский" на Херсонщине оккупанты хотят отстреливать животных
Все новости...