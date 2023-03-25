В заповеднике "Аскания-Нова" оккупанты установили свою администрацию

В Биосферном заповеднике "Аскания-Нова", расположенном в Херсонской области, установлена оккупационная администрация.

Источник: общественное движение UAnimals в Facebook

Детали: В UAnimals отмечают, что после начала полномасштабного вторжения территория уникального заповедника оказалась под оккупацией.

Несмотря на такую реальность, до этой недели украинская команда заповедника продолжала выполнять свои обязанности, не идя на сотрудничество с оккупантами.

Дословно: "Впрочем, 20 марта 2023 года в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ С. Кириенко, "и.о. губернатора" Херсонской области, коллаборационист В. Сальдо и неизвестное лицо в роли директора, назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без официальных представлений – Мещеряков Д.В.

По информации из открытых источников – "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" – Мещеряковым Д.В. (ИНН 910403459172) зарегистрировано "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без имени Ф.Е. Фальц-Фейна) с датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц РФ 7.03.2023 г.".

Больше деталей: По данным движения UAnimals, пока украинский персонал продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за животными.

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Однако в дальнейшем не сможет обеспечивать уход за животными и поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений.