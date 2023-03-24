В заповеднике "Аскания-Нова" оккупанты установили свою администрацию

В Биосферном заповеднике "Аскания-Нова", расположенном в Херсонской области, установлена оккупационная администрация.

Источник: общественное движение UAnimals в Facebook

Детали: В UAnimals отмечают, что после начала полномасштабного вторжения территория уникального заповедника оказалась под оккупацией.

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Несмотря на такую реальность, до этой недели украинская команда заповедника продолжала выполнять свои обязанности, не идя на сотрудничество с оккупантами.

Дословно: "Впрочем, 20 марта 2023 года в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ С. Кириенко, "и.о. губернатора" Херсонской области, коллаборационист В. Сальдо и неизвестное лицо в роли директора, назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без официальных представлений – Мещеряков Д.В.

По информации из открытых источников – "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" – Мещеряковым Д.В. (ИНН 910403459172) зарегистрировано "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без имени Ф.Е. Фальц-Фейна) с датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц РФ 7.03.2023 г.".

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Больше деталей: По данным движения UAnimals, пока украинский персонал продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за животными.

Однако в дальнейшем не сможет обеспечивать уход за животными и поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений.