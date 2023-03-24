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Іспанія надасть майже 15 млн євро на зміцнення продовольчої безпеки України

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 23:48
Іспанія надасть майже 15 млн євро на зміцнення продовольчої безпеки України
ФОТО: GETTY IMAGES

Уряд Іспанії виділить додаткові 14,5 мільйона євро Україні для продовження розвитку програми зі світової продовольчої безпеки, яку минулого вересня анонсував прем’єр-міністр країни Педро Санчес.

Про це, як передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", заявив посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу на брифінгу в Одесі.

"Минулого вересня голова уряду Іспанії на Генеральній Асамблеї ООН проголосив, що Іспанія надасть більш ніж 236 мільйона євро на виконання цієї програми. І зараз Іспанія ще додасть 14,5 мільйона євро", – повідомив посол.

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За словами іспанського дипломата, російська повномасштабна агресія проти України значно вплинула на решту світу, поставивши під загрозу продовольчу безпеку.

"Ця програма показує, як Україна протягує руку дружби своїм друзям, які потребують допомоги. Мені дуже приємно, що Іспанія змогла долучитися до цієї програми", – запевнив Лопес-Аранда Хагу й додав, що Іспанія продовжить надавати Україні військову й гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів, хоча Росія спершу погоджувалася лише на 60. Термін дії попереднього продовження угоди завершився 18 березня.

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Пізніше в міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не погоджуються продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи на 120 днів, і висунули низку вимог для продовження своєї участі в ній.

Теми: Іспаніядопомога Україні
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