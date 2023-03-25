Испания предоставит почти 15 млн евро на укрепление продовольственной безопасности Украины

Правительство Испании выделит дополнительные 14,5 миллиона евро Украине для продолжения развития программы по мировой продовольственной безопасности, которую в прошлом сентябре анонсировал премьер-министр страны Педро Санчес.

Об этом, как передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", заявил посол Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу на брифинге в Одессе.

"В прошлом сентябре глава правительства Испании на Генеральной Ассамблее ООН провозгласил, что Испания предоставит более чем 236 миллиона евро на выполнение этой программы. И сейчас Испания еще добавит 14,5 миллиона евро", - сообщил посол.

По словам испанского дипломата, российская полномасштабная агрессия против Украины значительно повлияла на остальной мир, поставив под угрозу продовольственную безопасность.

"Эта программа показывает, как Украина протягивает руку дружбы своим друзьям, которые нуждаются в помощи. Мне очень приятно, что Испания смогла присоединиться к этой программе", - заверил Лопес-Аранда Хагу и добавил, что Испания продолжит оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.

Напомним, 18 марта в правительстве Украины сообщили о продлении зерновой инициативы на 120 дней, хотя Россия сначала соглашалась только на 60. Срок действия предыдущего продления соглашения завершился 18 марта.

Позже в министерстве иностранных дел России заявили, что не согласны продлить действие Черноморской зерновой инициативы на 120 дней, и выдвинули ряд требований для продолжения своего участия в ней.