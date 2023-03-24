Испания предоставит почти 15 млн евро на укрепление продовольственной безопасности Украины

Правительство Испании выделит дополнительные 14,5 миллиона евро Украине для продолжения развития программы по мировой продовольственной безопасности, которую в прошлом сентябре анонсировал премьер-министр страны Педро Санчес.

Об этом, как передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", заявил посол Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу на брифинге в Одессе.

"В прошлом сентябре глава правительства Испании на Генеральной Ассамблее ООН провозгласил, что Испания предоставит более чем 236 миллиона евро на выполнение этой программы. И сейчас Испания еще добавит 14,5 миллиона евро", - сообщил посол.

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По словам испанского дипломата, российская полномасштабная агрессия против Украины значительно повлияла на остальной мир, поставив под угрозу продовольственную безопасность.

"Эта программа показывает, как Украина протягивает руку дружбы своим друзьям, которые нуждаются в помощи. Мне очень приятно, что Испания смогла присоединиться к этой программе", - заверил Лопес-Аранда Хагу и добавил, что Испания продолжит оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.

Напомним, 18 марта в правительстве Украины сообщили о продлении зерновой инициативы на 120 дней, хотя Россия сначала соглашалась только на 60. Срок действия предыдущего продления соглашения завершился 18 марта.

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Позже в министерстве иностранных дел России заявили, что не согласны продлить действие Черноморской зерновой инициативы на 120 дней, и выдвинули ряд требований для продолжения своего участия в ней.