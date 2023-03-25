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Трюдо і Байден пообіцяли "стояти пліч-о-пліч з Україною"

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 01:46
Трюдо і Байден пообіцяли стояти пліч-о-пліч з Україною
Баден і Трюдо, скриншот

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Штатів Джо Байден запевнили Україну в підтримці та в тому, що їхні країни "стоятимуть поруч з Україною".

Джерело: CNN

Деталі: Трюдо сказав, що, як і США, Канада надала "значну військову підтримку" Україні, зокрема, артилерію, боєприпаси, бронетехніку і танки. Він додав, що канадські збройні сили тренують українських військових з 2015 року.

"Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з Україною, чого б це не коштувало", – сказав Трюдо. "Разом ми обидва є партнерами, на яких Україна – і весь світ – може розраховувати".

Прем'єр-міністр вказав на санкції та інші економічні заходи, запроваджені США, Канадою та іншими союзниками, "щоб продовжувати виснажувати військову скарбницю Кремля".

Трюдо назвав Байдена "справжнім другом Канади", заявивши, що альянс "має більше значення, ніж будь-коли в цей відповідальний момент".

У той же час Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін не досягнув своїх цілей вторгненням в Україну.

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"Знаєте що? Його прагнення до землі і влади поки що зазнала невдачі, – сказав американський лідер про Путіна. – Любов українського народу до своєї країни переможе".

Байден повторив слова Трюдо про те, що США і Канада підтримують Україну.

"Давайте ще раз підтвердимо, що ми будемо підтримувати смолоскип свободи, який яскраво горить, і підтримувати український народ", – сказав Байден.

Президент також заявив, що Москві не вдалося похитнути рішучість альянсу НАТО.

За його словами, США і Канада "збережуть наш альянс сильним і єдиним, і ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Напад на одного – це напад на усіх".

Теми: БайденКанадаСШАдопомога Україні
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