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Трюдо и Байден пообещали стоять рядом с Украиной

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 01:46
Трюдо и Байден пообещали стоять рядом с Украиной
Баден и Трюдо, скриншот

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Штатов Джо Байден заверили Украину в поддержке и в том, что их страны "будут стоять рядом с Украиной".

Источник: CNN

Детали: Трюдо сказал, что, как и США, Канада предоставила "значительную военную поддержку" Украине, в частности, артиллерию, боеприпасы, бронетехнику и танки. Он добавил, что канадские вооруженные силы тренируют украинских военных с 2015 года.

"Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада будет продолжать стоять рядом с Украиной, чего бы это ни стоило, – сказал Трюдо. – Вместе мы оба являемся партнерами, на которых Украина – и весь мир – может рассчитывать".

Премьер-министр указал на санкции и другие экономические меры, введенные США, Канадой и другими союзниками, "чтобы продолжать истощать военную казну Кремля".

Трюдо назвал Байдена "настоящим другом Канады", заявив, что альянс "имеет большее значение, чем когда-либо в этот ответственный момент".

В то же время Байден заявил, что президент России Владимир Путин не достиг своих целей вторжением в Украину.

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"Знаете что? Его стремление к земле и власти пока что потерпело неудачу, – сказал американский лидер о Путине, – Любовь украинского народа к своей стране победит".

Байден повторил слова Трюдо о том, что США и Канада поддерживают Украину.

"Давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать факел свободы, который ярко горит, и поддерживать украинский народ", – сказал Байден.

Президент также заявил, что Москве не удалось поколебать решимость альянса НАТО.

По его словам, США и Канада "сохранят наш альянс сильным и единым, и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Нападение на одного – это нападение на всех".

Темы: БайденКанадаСШАпомощь Украине
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