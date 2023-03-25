Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на стримуванні Сил оборони – ЗМІ

За даними видання Bloomberg, Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни і зосередиться на стримуванні українського контрнаступу.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Видання зазначає, що Росія прийняла таке рішення після того, як не змогла завоювати значних позицій. І вирішила зосередитися на стримуванні контрнаступу ЗСУ, який, як очікується, незабаром почнеться.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що, готуючись до тривалої боротьби, Кремль прагне набрати цього року до 400 000 контрактників, щоб поповнити свої ряди.

За словами цих джерел, масштабна кампанія вербування дозволить Кремлю уникнути ще однієї примусової мобілізації призовників напередодні виборчої кампанії з переобрання президента Володимира Путіна.

Призов минулої осені похитнув суспільну довіру і спровокував втечу з країни близько мільйона росіян, – ідеться в матеріалі.

Навіть незважаючи на бойові дії і політичні проблеми, Путін дав зрозуміти, що Росія налаштована на затяжну війну. Він робить ставку на те, що якщо його війська зможуть запобігти черговому прориву ЗСУ найближчим часом, підтримка Києва з боку Заходу ослабне.

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Відзначає видання і те, що, за словами українських і західних офіційних осіб, майже всі 300 000 росіян, мобілізованих восени, зараз перебувають на полі бою, але за останні місяці Росії не вдалося захопити жодного великого міста.

Україна тим часом планує розпочати масштабний контрнаступ у найближчі місяці з військовими, які пройшли навчання в Європі і США, і з використанням нещодавно поставлених танків, бронемашин та іншого озброєння.

За словами американських чиновників, Київ може спробувати прорвати російські лінії і розірвати сухопутний міст окупованої території, який зараз з'єднує Крим з материковою частиною Росії.

Bloomberg зазначає, що для поповнення і розширення своїх лав Росія вже розпочала кампанію з набору солдатів-контрактників на термін до кількох років.

Регіональні чиновники отримали квоти на вербування і видають повістки потенційним добровольцям, щоб ті з'явилися у призовні комісії, де їх агітують записатися на службу.

За словами джерел видання, передусім влада орієнтується "на ветеранів і сільських жителів".

"Але деякі чиновники заявили, що мета залучити 400 000 контрактників цього року, швидше за все, нереалістична. Це приблизно дорівнює загальній чисельності професійних військ, які мала Росія до початку вторгнення 24 лютого 2022 року", – ідеться в матеріалі.