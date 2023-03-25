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Россия отказалась от дальнейшего наступления и сосредотачивается на сдерживании Сил обороны – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 02:36
Россия отказалась от дальнейшего наступления и сосредотачивается на сдерживании Сил обороны – СМИ
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По данным издания Bloomberg, Кремль отказался от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной и сосредоточится на сдерживании украинского контрнаступления.

Источник: Bloomberg

Детали: Издание отмечает, что Россия приняла такое решение после того, как не смогла завоевать значительных позиций. И решила сосредоточиться на сдерживании контрнаступления ВСУ, которое, как ожидается, вскоре начнется.

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Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что, готовясь к длительной борьбе, Кремль стремится набрать в этом году до 400 000 контрактников, чтобы пополнить свои ряды.

По словам этих источников, масштабная кампания вербовки позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации призывников накануне избирательной кампании по переизбранию президента Владимира Путина.

Призыв прошлой осенью пошатнул общественное доверие и спровоцировал бегство из страны около миллиона россиян, - говорится в материале.

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Даже несмотря на боевые действия и политические проблемы, Путин дал понять, что Россия настроена на затяжную войну. Он делает ставку на то, что если его войска смогут предотвратить очередной прорыв ВСУ в ближайшее время, поддержка Киева со стороны Запада ослабнет.

Отмечает издание и то, что, по словам украинских и западных официальных лиц, почти все 300 000 россиян, мобилизованных осенью, сейчас находятся на поле боя, но за последние месяцы России не удалось захватить ни одного крупного города.

Украина тем временем планирует начать масштабное контрнаступление в ближайшие месяцы с военными, прошедшими обучение в Европе и США, и с использованием недавно поставленных танков, бронемашин и другого вооружения.

По словам американских чиновников, Киев может попытаться прорвать российские линии и разорвать сухопутный мост оккупированной территории, который сейчас соединяет Крым с материковой частью России.

Bloomberg отмечает, что для пополнения и расширения своих рядов Россия уже начала кампанию по набору солдат-контрактников на срок до нескольких лет.

Региональные чиновники получили квоты на вербовку и выдают повестки потенциальным добровольцам, чтобы те явились в призывные комиссии, где их агитируют записаться на службу.

По словам источников издания, в первую очередь власти ориентируются "на ветеранов и сельских жителей".

"Но некоторые чиновники заявили, что цель привлечь 400 000 контрактников в этом году, скорее всего, нереалистична. Это примерно равно общей численности профессиональных войск, которые имела Россия до начала вторжения 24 февраля 2022 года", - говорится в материале.

Темы: войнаРосcияВооруженные силыконтрнаступление
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