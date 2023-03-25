В окупованій Чаплинці на Херсонщині загарбники влаштували рейд – штаб
Субота, 25 березня 2023, 06:14
В окупованому населеному пункті Чаплинка Херсонської області російські військові влаштували рейд.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях.
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Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії Російської Федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області.
Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони".