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В окупованій Чаплинці на Херсонщині загарбники влаштували рейд – штаб

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 06:14
В окупованій Чаплинці на Херсонщині загарбники влаштували рейд – штаб
В'їзд до смт Чаплинка, фото uk.wikipedia.org

В окупованому населеному пункті Чаплинка Херсонської області російські військові влаштували рейд.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях.

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Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії Російської Федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області.

Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони".

Теми: Херсонська областьокупація
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