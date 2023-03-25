В окупованій Чаплинці на Херсонщині загарбники влаштували рейд – штаб
Субота, 25 березня 2023, 07:14
В окупованому населеному пункті Чаплинка Херсонської області російські військові влаштували рейд.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях.
Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії Російської Федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області.
Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони".
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