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В оккупированной Чаплинке на Херсонщине захватчики устроили рейд – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 07:14
В оккупированной Чаплинке на Херсонщине захватчики устроили рейд – штаб
Въезд в пгт Чаплинка, фото uk.wikipedia.org

В оккупированном населенном пункте Чаплинка Херсонской области российские военные устроили рейд.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях.

Недавно, 22 марта, военнослужащие федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области.

Во время проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны".

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Темы: Херсонская областьоккупация
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