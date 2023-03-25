В оккупированной Чаплинке на Херсонщине захватчики устроили рейд – штаб
Суббота, 25 марта 2023, 06:14
В оккупированном населенном пункте Чаплинка Херсонской области российские военные устроили рейд.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях.
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Недавно, 22 марта, военнослужащие федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области.
Во время проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны".