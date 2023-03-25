В оккупированной Чаплинке на Херсонщине захватчики устроили рейд – штаб
Суббота, 25 марта 2023, 07:14
В оккупированном населенном пункте Чаплинка Херсонской области российские военные устроили рейд.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях.
Недавно, 22 марта, военнослужащие федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области.
Во время проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны".
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