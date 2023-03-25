Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: З початку війни бригада морської піхоти РФ була знищена і відновлена 8 разів

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 06:44
ISW: З початку війни бригада морської піхоти РФ була знищена і відновлена 8 разів
скриншот

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що з початку повномасштабної війни російська 155-та морська піхотна бригада була знищена і відновлена 8 разів.

Джерело: ISW

Деталі: Як зазначають у звіті інституту, російське військове керівництво піддали критиці за те, що воно продовжує наступати на Вугледар неефективними лобовими атаками у стилі "людської хвилі".

Реклама:

Російські війська не в змозі підтримувати будь-яку значну швидкість просування будь-де на лінії фронту, використовуючи атаки в стилі "людської хвилі" – зазначають аналітики.

Експерти додають: російська 155-та морська піхотна бригада була знищена та відновлена аж вісім разів з початку війни, значною мірою через втрати, зазнані під час тривалих боїв за Вугледар.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
війна
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: