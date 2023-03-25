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ISW: З початку війни бригада морської піхоти РФ була знищена і відновлена 8 разів

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 07:44
ISW: З початку війни бригада морської піхоти РФ була знищена і відновлена 8 разів
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В Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що з початку повномасштабної війни російська 155-та морська піхотна бригада була знищена і відновлена 8 разів.

Джерело: ISW

Деталі: Як зазначають у звіті інституту, російське військове керівництво піддали критиці за те, що воно продовжує наступати на Вугледар неефективними лобовими атаками у стилі "людської хвилі".

Російські війська не в змозі підтримувати будь-яку значну швидкість просування будь-де на лінії фронту, використовуючи атаки в стилі "людської хвилі" – зазначають аналітики.

Експерти додають: російська 155-та морська піхотна бригада була знищена та відновлена аж вісім разів з початку війни, значною мірою через втрати, зазнані під час тривалих боїв за Вугледар.

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Теми: війнаРосія
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