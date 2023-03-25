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ISW: С начала войны бригада морской пехоты РФ была уничтожена и восстановлена 8 раз

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 06:44
ISW: С начала войны бригада морской пехоты РФ была уничтожена и восстановлена 8 раз
скриншот

В Институте изучения войны (ISW) сообщают, что с начала полномасштабной войны российская 155-я морская пехотная бригада была уничтожена и восстановлена 8 раз.

Источник: ISW

Детали: Как отмечается в отчете института, российское военное руководство подвергли критике за то, что оно продолжает наступать на Угледар неэффективными лобовыми атаками в стиле "человеческой волны".

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Российские войска не в состоянии поддерживать любую значительную скорость продвижения где-либо на линии фронта, используя атаки в стиле "человеческой волны" - отмечают аналитики.

Эксперты добавляют: российская 155-я морская пехотная бригада была уничтожена и восстановлена аж восемь раз с начала войны, в значительной степени из-за потерь, понесенных во время длительных боев за Угледар.

Темы: войнаРосcия
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