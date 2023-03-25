За добу ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів, є жертви
Субота, 25 березня 2023, 06:54
За минулу добу по Херсонській області росіяни випустили 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів", загинули дві людини, ще 6 отримали поранення.
Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив – 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів".
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Деталі: За даними ОВА, місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.
Прокудін зазначив, що 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.
Внаслідок обстрілів є жертви. Дві людини загинули, шестеро – отримали поранення.
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