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За добу ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів, є жертви

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 06:54
За добу ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів, є жертви
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу по Херсонській області росіяни випустили 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів", загинули дві людини, ще 6 отримали поранення.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив – 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів".

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Деталі: За даними ОВА, місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.

Прокудін зазначив, що 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.

Внаслідок обстрілів є жертви. Дві людини загинули, шестеро – отримали поранення.

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Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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