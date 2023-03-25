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За сутки враг выпустил по Херсонщине более 300 снарядов, есть жертвы

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 06:54
За сутки враг выпустил по Херсонщине более 300 снарядов, есть жертвы
Обстрел Херсонщины. Иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки по Херсонской области россияне выпустили 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов", погибли два человека, еще 6 получили ранения.

Источник: руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил - 67 обстрелов, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов".

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Детали: По данным ОВА, город Херсон враг обстрелял 7 раз.

Прокудин отметил, что 23 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение.

В результате обстрелов есть жертвы. Два человека погибли, шестеро - получили ранения.

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Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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