Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки враг выпустил по Херсонщине более 300 снарядов, есть жертвы

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 07:54
За сутки враг выпустил по Херсонщине более 300 снарядов, есть жертвы
Обстрел Херсонщины. Иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки по Херсонской области россияне выпустили 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов", погибли два человека, еще 6 получили ранения.

Источник: руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил - 67 обстрелов, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов".

Детали: По данным ОВА, город Херсон враг обстрелял 7 раз.

Прокудин отметил, что 23 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение.

В результате обстрелов есть жертвы. Два человека погибли, шестеро - получили ранения.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Херсонская область
В оккупированной Чаплинке на Херсонщине захватчики устроили рейд – штаб
В заповеднике "Аскания-Нова" оккупанты установили свою администрацию
Россияне с дрона сбросили взрывчатку на админздание в Бериславе
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...