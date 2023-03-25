Росіяни завезуть пересувні Будинки культури на окуповані території – ОВА

Російські окупанти обіцяють привезти пересувні Будинки культури в окуповані села Луганської області, повідомляє ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: Зазначається, що для віддалених сіл та зруйнованих міст Мінкульт РФ закуповує автоклуби – багатофункціональні Будинки культури на колесах.

Вони приїжджають до тих населених пунктів, де немає власних закладів культури.

За даними української влади, все важче стає пересуватися між містами та селами.

Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі й виключно за спеціальними перепустками.