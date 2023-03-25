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Россияне завезут передвижные Дома культуры на оккупированные территории - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 25 марта 2023, 08:32
Россияне завезут передвижные Дома культуры на оккупированные территории - ОВА
фото: vestitambov

Российские оккупанты обещают привезти передвижные Дома культуры в оккупированные села Луганской области, сообщает ОВА.

Источник: Луганская ОВА

Детали: Отмечается, что для отдаленных сел и разрушенных городов Минкульт РФ закупает автоклубы - многофункциональные Дома культуры на колесах.

Они приезжают в те населенные пункты, где нет собственных учреждений культуры.

По данным украинских властей, все труднее становится передвигаться между городами и селами.

В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители и исключительно по специальным пропускам.

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Темы: Луганская областьоккупацияРосcияпропаганда
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