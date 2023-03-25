Понад пів сотні одиниць російської техніки знищені за добу
Субота, 25 березня 2023, 08:05
Українські захисники лише за добу знищили 19 автоцистерн росіян, а також 11 броньованих машин та 9 РСЗВ.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3580 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,
- артилерійських систем – 2623 (+7) од,
- РСЗВ – 520 (+9) од,
- засоби ППО ‒ 276 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2214 (+6),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5483 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 279 (+2).
Дані уточнюються.