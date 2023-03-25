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Понад пів сотні одиниць російської техніки знищені за добу

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 08:05
Понад пів сотні одиниць російської техніки знищені за добу
ФОТО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

Українські захисники лише за добу знищили 19 автоцистерн росіян, а також 11 броньованих машин та 9 РСЗВ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3580 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2623 (+7) од,
  • РСЗВ – 520 (+9) од,
  • засоби ППО ‒ 276 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2214 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5483 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 279 (+2).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійнаГенштаб
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